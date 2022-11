Am Sonnabend ist nahe Queienfeld im Kreis Schmalkalden-Meinungen der erste Spatenstich für ein großes Kabellager für die umstrittenen Stromtrasse Südlink gesetzt worden.

Die Fläche des Maisfeldes wird dabei in den nächsten Wochen versiegelt und erschlossen. Neben der Lagerfläche entstehen auch Zufahrtsstraßen sowie Containerbüros für bis zu 60 Mitarbeiter.

Ab dem kommenden Jahr sollen dort die tonnenschweren Kabel unter freiem Himmel lagern. Die Trassenbaustellen in Südthüringen und Nordbayern werden dann in einem Umkreis von 100 Kilometern per Lastwagen von Queienfeld aus versorgt.