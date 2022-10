Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen hat es am Donnerstag zwei Unfällen mit schwer verletzten Radfahrern gegeben. Laut Polizei hatte ein Autofahrer wegen tiefstehender Sonne in Zella-Mehlis einen 61-jährigen Radfahrer übersehen. Der 61-Jährige konnte den Zusammenstoß trotz Bremsung nicht verhindern und überschlug sich.

In Floh-Seligenthal missachtete ein 34-jähriger E-Bike-Fahrer am Donnerstagabend die Vorfahrtsregel und kollidierte mit einem Auto. Der Verletzte war nach Angaben der Polizei dunkel gekleidet und ohne Licht unterwegs.

Die Polizei appelliert an alle Fahrradfahrer nur mit Licht zu fahren und Reflektoren am Rad anzubringen. Nicht nur nachts, auch bei Regen und Nebel könnten Autofahrer Radfahrer so besser sehen. Auch Kleidung und Schuhe in knalligen Farben trügen zu Sicherheit bei. Darüber hinaus rät die Polizei, nur mit Fahrradhelm zu fahren.