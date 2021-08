Großeinsatz Halskette für Pulver gehalten: Rathaus in Steinbach-Hallenberg evakuiert

Hauptinhalt

Eine Halskette in einem Päckchen hat am Mittwoch in Steinbach-Hallenberg zu einem Großeinsatz geführt. Das Rathaus wurde evakuiert, nachdem eine Mitarbeiterin den "pulverartigen" Inhalt der Postsendung bemerkt hatte.