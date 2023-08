In Meiningen ist ein Verfahren um Beihilfe zu einem Überfall auf einen 20-Jährigen gegen Auflagen eingestellt worden. Die drei angeklagten Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren müssen laut Landgericht Meiningen jeweils 200 Euro zahlen und sich persönlich beim Geschädigten entschuldigen.

Sie hatten sich nach der Tat selbst bei der Polizei gemeldet und auch in der Verhandlung zu dem Vorfall geäußert.

Gemeinsam mit den beiden mutmaßlichen Haupttätern sollen sie den Geschädigten in Bad Salzungen im März aus dem Haus gelockt, geschlagen und in den Kofferraum eines Autos gesperrt haben. Zudem sollen ihm zwei Handys, eine Smartwatch, Schmuck und Portemonnaie abgenommen worden sein.

Die drei Männer sagten vor Gericht aus, dass sie in die Pläne der beiden mutmaßlichen Haupttäter nicht eingeweiht gewesen seien. Sie seien zwar anwesend gewesen, hätten sich aber nicht aktiv an Raub und Körperverletzung beteiligt. Die beiden mutmaßlichen Haupttäter sitzen seit März in Untersuchungshaft.