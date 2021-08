Schmalkalden Regelschule testet neues Schallschutzsystem mit integrierter Lüftung

Wie oft und wie lange? Stoßlüften oder doch Querlüften? Darüber wurde in den vergangenen Monaten im Kampf gegen das Coronavirus viel diskutiert - vor allem auch in Bezug auf die Schulen. Weil das ständige Lüften besonders im Winter unpraktikabel sein kann, testet die Regelschule in Schmalkalden ein Schallschutz- und Lüftungssystem, das das klassische Lüften ersetzen soll.