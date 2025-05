Der 23-jährige Freitag benötigte für die 21,4 Kilometer von Oberhof nach Schmiedefeld 1:13:00 Stunden. Für ihn war es der vierte Sieg in Folge beim Rennsteiglauf. Die 33-jährige Olympiateilnehmerin Hottenrott lief bei ihrer Premiere beim Rennsteiglauf in 1:24:40 ins Ziel. Mit rund 7.000 Teilnehmern ist der Halbmarathon die am meisten angegangene Strecke.

Beim diesjährigen Rennsteiglauf haben sich 18.000 Teilnehmer angemeldet. Für die klassische Marathonstrecke ab Neuhaus sind rund 3.500 Läufer und Läuferinnen gemeldet. Sie starteten um 9 Uhr in Neuhaus am Rennweg.

Die Königsstrecke ab Eisenach, der Ultramarathon, hat eine Länge von rund 74 Kilometer und überwindet dabei rund 1.500 Höhenmeter. An ihr versuchen sich rund 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Aus dem Skistadion am Grenzadler in Oberhof starteten zudem um 8 Uhr die Nordic Walker über 21,2 Kilometer. Etwas später machen sich dann die Wanderer aus der Oberhofer Stadtmitte auf in Richtung Ziel.