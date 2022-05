Während der Veranstaltung muss im gesamten Gebiet des Rennsteigs mit viel Verkehr und Behinderungen gerechnet werden. Ordner sichern die Laufstrecken ab. Fahrzeuge dürfen nicht an Waldwegen- oder gebieten abgestellt werden. Für Teilnehmer, die in Schmiedefeld mit Wohnmobil oder im Zelt übernachten, gibt es an der Parkwiese am Sportplatz begrenzt Platz. Als Ausweichstandort stehen die Parkplätze Am Skilift, Schmückestraße und Schöne Aussicht zur Verfügung. Außerdem gibt es Campingplätze in der Umgebung.