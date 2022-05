Die Vorbereitungen für die 49. Auflage des GutsMuths-Rennsteiglaufs laufen auf Hochtouren. Insgesamt 1.500 Ehrenamtliche sind gegenwärtig mit den Vorbereitungen beschäftigt. In diesem Jahr stehen einige Neuerungen an. So startet der Halbmarathon in Oberhof erstmals im Biathlonstadion.

Der diesjährige Lauf soll ohne größere Corona-Beschränkungen stattfinden. Lediglich an einigen neuralgischen Punkten müssten Masken getragen und Mindesabstände eingehalten werden. Am Vorabend steigen an den Startorten auch wieder die traditionellen Kloßpartys. Nach den Läufen gibt es am Zielort Schmiedefeld in der dortigen Festhalle die Rennsteigparty.

Wetter