In der Thüringer Rhön fordern Bürgermeister und landwirtschaftliche Betriebe eine Rücknahme der neuen Verordnung für das Biosphärenreservat. Sie fühlen sich durch die vergrößerten Kern- und Pflegezonen nach eigenen Angaben in ihrer Entwicklung eingeschränkt. Man erwäge, ein Normenkontrollverfahren einzuleiten, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.