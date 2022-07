In der Rhön können Einheimische und Urlauber erleben, was mittlerweile selten geworden ist: Dunkelheit – und Sternenhimmel. Das liegt vor allem an der geringen Bevölkerungsdichte und hat der Region vor acht Jahren den Titel "Internationaler Sternenpark" der Organisation "Dark Sky Association" eingebracht. Der Sternenhimmel sei nicht nur ein beeindruckendes Naturerlebnis, sagt Simon Manger vom Verein Sternenpark Rhön, sondern auch "ein wichtiges Kulturgut für uns Menschen". Das zu vermitteln, sei ein Anliegen des Vereins und des Sternenparks.

Himmelsschauplätze mit Wellenliege

Dafür wurden im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön bereits sieben sogenannte Himmelsschauplätze errichtet, weitere sind geplant. Zwei davon sind in Thüringen zu finden, auf dem Weidberg bei Kaltennordheim, im Außengelände der Erlebniswelt Rhönwald, sowie auf dem Gläserberg bei Dermbach. Dort gibt es jeweils einen einfach zu bedienenden Polarsternfinder, eine Sternenkarte, Informationstafeln und einen Aufsetzer für Ferngläser.

Und wer die Sterne entspannt betrachten möchte, kann sich auf eine Wellenliege legen. Auf der Hohe Geba finden Hobby-Astronomen eine Beobachtungsplattform, auf der sie Teleskope aufstellen können.

So lässt es sich entspannt in die Sterne blicken: Der Himmelsschauplatz auf dem Weidberg. Bildrechte: Mathias Schmidt

Erste gemeinsame Ausbildung

Im Internet haben das Biosphärenreservat Rhön, die Rhön GmbH und der Verein Sternenpark Rhön zusätzliche Informationen zusammengestellt. Es finden sich auch Verhaltensregeln, denn wer nachts im Dunklen unterwegs ist, sollte möglichst weder die Natur noch andere Sternenbeobachter stören, sei es durch Licht, Lärm oder Müll.

Wer nicht alleine unterwegs sein will, kann eine Führung buchen. Weil die so stark gefragt waren, haben alle Sternenpark-Partner in diesem Jahr gemeinsam eine erste Ausbildung für Sternenpark-Führer auf die Beine gestellt, finanziert von den fünf Rhön-Landkreisen in Bayern, Hessen und Thüringen.

80 Unterrichtsstunden absolviert

20 Männer und Frauen aus den drei Bundesländern wurden seit März ausgebildet. An fünf langen Wochenenden hatten sie insgesamt 80 Stunden Unterricht – von Astronomie bis Recht, von Umwelt bis Didaktik und Rhetorik. Eine Hausarbeit musste geschrieben werden, an diesem Wochenende fanden die theoretischen und praktischen Prüfungen statt. Alle haben durchgehalten und bestanden.

Die fertig ausgebildeten Sternenpark-Führerinnen und Führer. Bildrechte: Anna-Lena Bieneck

Milchstraße vor Augen

Thomas Wehner aus Dermbach beispielsweise hatte sich schon als Schüler für Astronomie interessiert. Heute ist er Lehrer und ist immer noch fasziniert vom Himmel über der Rhön. "Ich war jetzt erst die Woche auf Klassenfahrt in Hamburg. Da habe ich gerade so das Sommerdreieck entdeckt, die Lichtverschmutzung ist da gewaltig. Wenn man aber hier auf den Bergen der Rhön steht, da sieht man wirklich die Milchstraße mit tausenden von Sternen." Das Bewusstsein für den "einzigartigen Sternenhimmel in der Rhön" will er künftig bei Führungen schärfen.

Ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass viel unnützes Licht Tieren schadet in der Nacht. Daniella Sella Absolvierte Sternenparkführerin

Die Lichtverschmutzung beschäftigt Daniela Sell aus Unteralba schon seit einigen Jahren. Sie ist zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin und hatte sich für die Weiterbildung beworben, um ihren Horizont zu erweitern, wie sie sagt. Und um über Lichtverschmutzung besser aufklären zu können: "Dass Licht, was unnütz ist, den Tieren nachts schadet, das ist ein ganz wichtiger Aspekt", sagt sie. "Das wissen viele noch nicht, und da fühlen wir uns als Botschafter, um das in die Breite zu bringen."

Daniela Sell und Thomas Wehner sehen sich als Botschafter des Sternenhimmels. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Die Nacht ist ein sehr wichtiger Lebensraum, den wir als tagaktive Menschen gar nicht wahrnehmen. Simon Manger Verein Sternenpark Rhön

Im Sternenpark geht es um mehr als um einen prachtvollen Sternenhimmel - es geht um den Schutz der Dunkelheit, um die natürliche Nachtlandschaft. "Die Nacht ist ein sehr wichtiger Lebensraum, den wir als tagaktive Menschen gar nicht wahrnehmen", sagt Simon Manger vom Sternenparkverein.

Simon Manger vom Verein Sternenpark Rhön. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Die Hälfte aller Arten sei nachtaktiv, viele brauchten die Dunkelheit zum Schutz, zum Regenerieren, zur Fortpflanzung. Kunstlicht sei "ein schädlicher Umweltfaktor", so Ulrike Schade, die Leiterin der Thüringer Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön. Es bedeute Stress für Tiere, für die es entweder eine Barriere darstelle - oder sie anziehe. Licht in der Nacht sei ein Faktor für das Insektensterben. Es lasse Menschen nicht schlafen und Pflanzen bis spät im Jahr Blätter bilden, so dass sie leichter Frostschäden erlitten.

Intelligent beleuchten

Was also tun? Nicht auf Licht vollständig verzichten, sagt Ulrike Schade, aber es sinnvoll und intelligent einsetzen. Weniger reiche auch, denn Städte und Regionen seien "überbelichtet". Und in Zeiten von knapper Energie sei es ohnehin angeraten, sich Gedanken zu machen.

Die Leiterin der Thüringer Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön, Ulrike Schade. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Licht genauer dorthin werfen, wo es gebraucht wird, rät Simon Manger, auf den Gehweg beispielsweise. Kein blendendes Licht, das heller ist als benötigt, warme Farbtemperaturen wählen, also eher orange-rotes Licht mit geringem Blauanteil. Und Licht nur nach Bedarf einsetzen, nicht die ganze Nacht über leere Plätze bestrahlen.

Sternenparkwochen im August