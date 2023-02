Ein Rollstuhlfahrer ist am Montagabend in Meiningen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen in einen Nebenarm der Werra gestürzt. Laut Feuerwehr war der 51-Jährige mit seinem Elektrorollstuhl eine sechs Meter tiefe Böschung hinuntergestürzt. Der Bach führte zu dem Zeitpunkt nur wenig Wasser. Wie genau es zu dem Unfall kam ist bisher unklar, die Polizei ermittelt.