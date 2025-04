Auf dem Ruppberg laufen derweil die Vorbereitungen für die neue Saison. Die Berghütte auf dem Zella-Mehliser Hausberg öffnet laut dem Verein am 1. Mai jeweils sonnabends von 10 bis 19 Uhr sowie zu Veranstaltungen am Wochenende oder an Feiertagen. Die Vereinsmitglieder haben die Hütte und das Gebiet darum bereits auf Vordermann gebracht.