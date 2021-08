Mandy und Mario Voigt sanieren das Fachwerkhaus in der Weidebrunnergasse 5 (hellgrüne Fassade) in Schmalkalden auf eigene Faust.

Mandy und Mario Voigt sanieren das Fachwerkhaus in der Weidebrunnergasse 5 (hellgrüne Fassade) in Schmalkalden auf eigene Faust. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Viele seien über ihre Entscheidung, das Haus zu kaufen, verwundert gewesen, erzählt die 34-jährige. Und dafür gab es auch Gründe: "Die Räume waren ganz dunkel und verschachtelt. Der Zustand insgesamt renovierungsbedürftig", erinnert sie sich. "Aber mein Mann und ich haben das Haus mit anderen Augen gesehen". Die hohen Decken, der große, helle Dachboden, dazu die Neugierde, was sich hinter den nachträglich angebrachten Wandverkleidungen und dem Laminat und den Terrazzoplatten am Boden versteckt.

Der steinerne Gewölbekeller wurde im 16. Jahrhundert gebaut und ist damit der älteste Teil des Gebäudes. "Hier unten wurden früher Weinfässer gelagert", erzählt Mandy Voigt und zeigt einen am Boden befestigten Eisenring am Treppenabsatz - vermutlich Teil eines Lastenaufzugs mit dem damals die schweren Fässer nach oben befördert wurden.

Das Haus wurde im Jahr 1747 gebaut. Die Wände im Erdgeschoss bestehen aus 80 Zentimeter dickem Sandstein. In den oberen Etagen beginnt die für Schmalkalden typische Fachwerkbauweise - Holzstreben mit Stroh und Lehm verdichtet.

Zwei Jahre lang schuftete das junge Paar fast jeden Tag nach der Arbeit auf der Baustelle. "Alles was irgendwie ging, haben wir selbst gemacht", berichtet Mandy Voigt.

Während sich von außen nur die Farbe von blassgelb in hellgrün verwandelt hat, ist der Innenraum kaum wiederzuerkennen. Um den Raum weitläufiger und heller zu machen, haben die beiden Wände eingerissen und neue Fenster eingebaut. Beim Abklöppeln der zurückgebliebenen Wände mussten sie sich durch mehrere Schichten verschiedener Kacheln kämpfen bis sie zur Bausubstanz vorgedrungen waren. Mühe, die sich gelohnt hat: "Plötzlich kam dieser wunderschöne Sandstein zum Vorschein", erzählt Mandy Voigt. Fast jeden Tag habe es solche Überraschungen gegeben.

Am Ende waren es fast 300 Tonnen Müll, die entsorgt werden mussten. Von der ursprünglichen Bausubstanz haben die Voigts so viel es ging behalten. Sie hätten auch nach alten Bildern und Zeichnungen des Hauses gesucht, um die Seele des Hauses wieder "heraus zu kitzeln". Bei den Recherchen hätten sie erfahren, dass in dem Haus mal ein Uhrmachergeschäft betrieben wurde und zu anderer Zeit dort ein Bürgermeister gewohnt hat. Mandy Voigt führt die Geschichte des Hauses jetzt mit ihrem Blumengeschäft weiter.