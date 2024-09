Bildrechte: imago/Steve Bauerschmidt

Sabotage 100.000 Euro Schaden durch Unbekannte: Stahlkugel gerät in Maishäcksler

10. September 2024, 16:58 Uhr

Unbekannte haben in Breitungen im Kreis Schmalkalden-Meiningen an einem Maishäcksler einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei befestigten die Täter an einer Maispflanze eine Stahlkugel.