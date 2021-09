Frankenheim Rhöner Schäfer und Landwirte zweifeln an Wolfrissgutachten des Umweltministeriums

Rhöner Schäfer und Landwirte zweifeln die Wolfsriss-Statistik des Umweltministeriums an. Einige Wolfsrisse in der Region seien nicht als solche erkannt worden, hieß es auf einer Informationsveranstaltung des Kompetenzzentrums Wolf, Biber, Luchs des Umweltministerium am Donnerstagabend in Frankenheim in der Rhön (Landkreis Schmalkalden-Meiningen). Das Ministerium wies die Vorwürfe zurück.