Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt auf Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden ist abgesagt worden. Wie eine Sprecherin der Touristinformation in Schmalkalden mitteilte, müssen die geplanten Veranstaltungen am ersten und zweiten Adventswochenende wegen der hohen Corona-Infektionszahlen ausfallen.

Auf Schloss Wilhelmsburg gibt es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK