Die Bedingungen zum Rodeln könnten vielerorts noch besser sein. Viele Bahnen wie die Rodelbahn am Berghotel in Tambach-Dietharz oder der Rodelhang am Gehlberg sind noch nicht präpariert. Anders sieht es dafür am Schneekopfturm, am alten Wasserwerk sowie am Gehlberg aus. Ebenfalls startklar sind die 1.000 Meter lange Rodelstrecke am Adler in Goldlauter-Heidersbach und die 3.00 Meter lange Rodelbahn am Kurpark in Schmiedefeld am Rennsteig.