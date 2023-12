Bei aktuell 40 Zentimeter Schneehöhe in Oberhof, 38 Zentimeter in Gehlberg und bis zu 45 Zentimetern in Kammlagen des Thüringer Waldes können die Herzen von Wintersportfans höher schlagen. Wir geben einen Überblick, was am ersten Adventswochenende in Thüringen möglich ist.

Als erster Lift öffnet am Freitag der Fallbachlift in Oberhof täglich von 9:30 Uhr bis 16:30 Uhr. Aufgrund der guten Wetterbedingungen so zeitig wie seit zehn Jahren nicht mehr. Auch weitere Lifte starten am Wochenende. Geöffnet ist der Seimberglift in Brotterode am Wochenende von 10 bis 16 Uhr sowie der Kirchberglift in Oberweißbach am Sonnabend 17 bis 21 Uhr auch mit Flutlicht. Sonntag öffnet der Oberweißbacher Lift noch einmal von 13 bis 16:30 Uhr. In der Skiarena Silbersattel soll die Saison eine Woche früher als geplant am 9. Dezember starten. Am selben Tag geht es in der Skiarena Heubach (Kreis Hildburghausen), in der Winterwelt in Schmiedefeld am Rennsteig startet die alpine Abfahrt am 16. Dezember.