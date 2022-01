Ski Alpin ist zum Wochenende in neun geöffneten Skigebieten auf insgesamt 13,5 Kilometer präparierter Piste möglich. Im Snowpark Oberhof, in der Skiarena Silbersattel in Steinach und in der Skiarena Heubach sorgt neben Naturschnee eine dicke Kunstschneedecke für ausreichend Grundlage, um die Hänge herunterzuwedeln.

Trotz des Rennrodel-Weltcups in Oberhof können Skifahrer am Wochenende den Fallbachlift in der Nähe der Rodelbahn nutzen. Wie der Betriebsleiter Ronald Kabitzsch sagte, wird die Zufahrt zur Talstation während der Wettkämpfe gesperrt. Am Samstag und am Sonntag fährt deshalb vom Parkplatz in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein kostenfreier Shuttlebus. Im Skigebiet gilt die 3-G-Regel.