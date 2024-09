Eine Frau aus Steinbach-Hallenberg (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) hat fast 30.000 Euro an Betrüger verloren. Die Täter riefen am Dienstag bei mehreren Menschen im Südthüringer Raum an, um mit Lügengeschichten an ihr Geld zu kommen, wie die Polizei Suhl am Mittwoch mitteilte.