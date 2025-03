Wie der Sprecher weiterhin mitteilte, wurde in der Zwischenzeit die Vergabe der Reinigungsleistung für zahlreiche Schulen aufgehoben. Diese müssen nun europaweit neu ausgeschrieben wird.

Bis ein neuer Partner gefunden ist, wird es laut Landratsamt allerdings wegen der Ausschreibungsregeln noch Monate dauern. Um die Zeit zu überbrücken, will der Landkreis zwischenzeitlich Interimsverträge schließen - die Behörde hofft auf zahlreiche Angebote.

Den Ärger wegen der fehlenden Reinigung gibt es seit Jahresbeginn. Im vergangenen Jahr mussten die Leistungen laut Landratsamt neu ausgeschrieben werden. Unterlegene Bewerber fochten das Ergebnis daraufhin an. Innerhalb kurzer Zeit musste eine Übergangslösung gefunden werden.

Die kurzfristig beauftragte Firma habe deshalb nur wenig Zeit gehabt, Personal und Material zu organisieren. Daher waren laut Landratsamt Startschwierigkeiten abzusehen. Aber auch in der Folgezeit sowie aktuell im März gebe es weiterhin gravierende Mängel an der Reinigungsqualität in zahlreichen Schulen.