Mehrere kleine Schulen machen mobil

Schulen schließen und trotzdem keine langen Schulwege - das klingt für einige der Beteiligten nach einem Widerspruch, zum Beispiel für die Mitglieder des Schulfördervereins der Grundschule Am Hahnberg. An der staatlichen Grundschule im Wasunger Ortsteil Oepfershausen sind schon länger keine grundständigen Sanierungsmaßnahmen mehr vorgenommen worden. Der Schulförderverein befürchtet, dass die Schule auf der potenziellen Abschussliste stehen könnte.

Im vergangenen Oktober ist der Förderverein deshalb erstmalig aktiv geworden und hat eine Online-Petition zum Erhalt der Schule gestartet. In sechs Wochen fand der Aufruf knapp 2.700 Unterstützer im Landkreis. "Wir sind von Tür zu Tür gegangen und haben für unser Anliegen geworben", berichtet Stefanie Kümpel vom Förderverein. Mit der Unterschriftensammlung wollen sie zeigen, dass die Menschen aus der Region hinter der Grundschule am Hahnberg stehen. Auch die kleineren staatlichen Grundschulen in Roßdorf und Kühndorf haben Petitionen gestartet. Gerichtet sind sie allesamt an Landrätin Peggy Greiser.

"Es braucht auch kleine Schulen"

Für Patrick Schantora, Vater eines Zweitklässlers und Vorstandsmitglied des Schulfördervereins der Grundschule Am Hahnberg, ist es nicht nachvollziehba, die Schule in Oepfershausen zu schließen: "Entgegen dem allgemeinen Trend haben wir hier sogar steigende Schülerzahlen", berichtet er. Die Schule sei bei Kindern und Eltern gleichermaßen beliebt. Mit Blick auf die Abwanderungsproblematik im ländlichen Raum ist es seiner Meinung nach auch wichtig, den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich durch den Schulbesuch direkt vor Ort in der Region zu verwurzeln. Auch für Wenke Roth, die ebenfalls einen Sohn in der zweiten Klasse hat, ist der ländliche Standort ein starkes Argument: "Naturpädagogik kann hier richtig gelebt werden". Das Grundstück der Schule grenzt im hinteren Bereich an Wiesen und Felder.

In der staatlichen Grundschule "Am Hahnberg" müsste investiert werden. Der Förderverein kümmert sich um das Nötigste. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Die Schule in Opefershausen ist einzügig, jede Klasse zählt rund 20 Schüler. Eine kleinere Klassenstärke sei nicht einfach nur Luxus, sondern erlaube es auch, wenn nötig, mehr auf die Bedürfnisse einzelner Kinder einzugehen: "Unsere Schule wird zum Beispiel auch von vielen Kinder besucht, die in Wohngruppen leben. Einige von ihnen brauchen mehr individuelle Zuwendung", so Patrick Schantora. Er hoffe, dass die Schullandschaft auch zukünftig noch aus kleinen und großen Schulen bestehen wird.

Wie lang darf der Weg zur Schule dauern?

Sollte die Schule in Oepfershausen tatsächlich schließen, dann müssten die Kinder zukünftig nach Walldorf bei Meiningen fahren. Zwischen den beiden Orten liegen knapp 15 Kilometer. Eine Distanz, die für Patrick Schantora nicht hinnehmbar wäre: "Wer möchte denn sein siebenjähriges Kind jeden Morgen auf eine 40-minütige Tour schicken?", fragt er.

Das Kultusministerium empfiehlt, dass der Weg zur Grundschule für ein Kind nicht länger als acht Kilometer sein sollte und 30 Minuten Fahrzeit pro Weg nicht überschreiten sollte. Für eine Regelschule sind es 16 Kilometer und 45 Minuten, für ein Gymnasium 25 Kilometer und 60 Minuten.

Eigenengagement würdigen

An der Grundschule in Oepfershausen besteht Sanierungs- und Förderungsbedarf - etwa im Bezug auf die digitale Ausstattung und Infrastruktur. Solange die Zukunft der Schule auf der Kippe steht, werde der Landkreis kein Geld in die Hand nehmen, schätzt der Förderverein. Anstatt nur abzuwarten, ist der Förderverein in den vergangenen Jahren immer wieder selbst aktiv geworden. Durch Spenden finanziert wurde ein Naturlehrpfad, eine Nistkästen-Anlage und zuletzt ein Bolzplatz und Schaukeln gebaut. "Wir Eltern packen dann alle mit an", berichtet Patrick Schantora. Er wünscht sich, dass das große Engagement der Elternschaft auch gesehen und gewürdigt - und nicht mit einer Schulschließung abgestraft wird.

Teile der Schule, wie der Bolzplatz mit Schaukeln, wurden durch Spenden finanziert. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Entscheidung im zweiten Quartal erwartet

Laut Landratsamt wollen sich die Fraktionen und Gremien in den nächsten Wochen und Monaten ausgiebig beraten. Grundsätzlich sei der Landkreis, was das Schulnetz angeht, "sehr gut aufgestellt", heißt es. Eine erste Einschätzung ließe "relativ wenig Handlungsbedarf" vermuten. Sobald ein Konzept erarbeitet ist, werde es eine öffentliche Anhörung geben. Im Zuge dessen werden betroffene Gemeinden und kreisfreie Städte, sowie einzelne Institutionen, wie etwa das Schulamt, die Möglichkeit bekommen eine Stellungnahme abzugeben.Der Landkreis geht davon aus, dass der Kreistag dann voraussichtlich im zweiten Quartal letztgültig entscheiden wird, ob und wenn ja welche, Schulen geschlossen werden. Die Maßgabe wäre dann bis vorerst 2026/27 gültig.