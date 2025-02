Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen werden vorerst keine Schulen geschlossen. Das hat der Kreistag am Donnerstag entschieden. Der Beschluss gilt für die kommenden zwei Jahre - also einschließlich des Schuljahres 2026/27.

Die Verwaltung wollte die Debatte ein Jahr lang aussetzen - ein Antrag der CDU-Fraktion, das Thema zwei Jahre auszusetzen, fand jedoch gemeinsam mit AfD und Freien Wählern eine Mehrheit. In dem Beschluss heißt es, der Landkreis brauche mehr Zeit, um das eigene Schulnetz zu prüfen und gute Lösungen zu finden. Auch müsse die Schulpolitik der neuen Landesregierung abgewartet werden, vorschnelle Entscheidungen könnten unnötigen Schaden nach sich ziehen. Verlängert wurde per Beschluss auch die Aufhebung der Schulbezirke - damit können Eltern ihre Kinder unabhängig von den Bezirken an Schulen anmelden.

Frühere Pläne sahen vor, die Grundschulen in Kühndorf und Frankenheim zu schließen. Die Kinder aus Frankenheim sollten dann ins benachbarte Kaltennordheim zur Schule gehen. In Schwarza sollte eine neue Gemeinschaftsschule entstehen, in der dann die Kinder aus Kühndorf unterrichtet werden. Diese Lösungen sollen nun noch mal im Bildungsausschuss besprochen und unter Berücksichtigung aller Zahlen geprüft werden. Aus den betroffenen Orten gab es viel Widerstand. Auch zu der Kreistagssitzung am Donnerstag waren Eltern vor Ort.