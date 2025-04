Das idyllische Areal, um das es geht, liegt oberhalb von Steinbach-Hallenberg an einem Hang. Etwa 140 DDR-Bungalows stehen in dem „Naherholungsgebiet Hallenburg“. Zumindest war das mal so. Ein kleiner Spaziergang durch das Areal zeigt: Auf einigen Grundstücken ist von dem ursprünglichen Bungalow fast nichts mehr zu erahnen. Anstelle dessen stehen dort zum Teil zweistöckige Häuser mit allerlei Anbauten. Für viele vor Ort ist es schon lange ein offenes Geheimnis, dass hier seit der Wende vielfach ohne Genehmigung an- und weitergebaut wurde.