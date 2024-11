Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern hat das Landgericht Meiningen am Dienstag eine Frau zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die 29-Jährige war in der Berufungsverhandlung geständig. Sie hatte vor sechs Jahren in Bad Salzungen (Wartburgkreis) Nachbarskinder dazu gebracht, an ihr sexuelle Handlungen vorzunehmen.