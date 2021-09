"Wir haben eine gute Schaufel draufgelegt" - so beschreibt Manuela Jakob, die Betriebschefin am Standort Meiningen, die vergangenen anderthalb Jahre. Konkrete Zahlen möchte sie nicht nennen - nur so viel verrät sie: "Alles was da ist, wird uns sofort aus der Hand gerupft." Das liegt allerdings nicht nur an der erhöhten Nachfrage, sondern auch den Materialengpässen.