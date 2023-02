In Frauenwald, Stützerbach, Oberhof, Suhl, Schmiedefeld, Vesser, Neustadt am Rennsteig und Spechtsbrunn soll am Freitag versucht werden, die Strecken neu "aufzufahren". Aktuell regne es aber zu sehr, sagte die Sprecherin. In Suhl sei am Morgen ein Spurgerät im weichen Schnee stecken geblieben.