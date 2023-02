Nach zwei Jahren in einer leeren Arena steigt in Brotterode-Trusetal (Kreis Schmalkalden-Meiningen) an diesem Wochenende der Continental-Cup der Skispringer wieder vor Publikum. Am Wochenende finden jeweils ab 9 Uhr die zwei Skisprung-Wettkämpfe der Frauen und Männer statt.