Die Inselbergschanze ist das Wahrzeichen von Brotterode-Trusetal. Sie steht am Seimberg hoch oben und gut sichtbar über der Stadt. Seit 1995 finden auf der Schanze regelmäßig Springen im sogenannten Continentalcup statt. Der Wettbewerb ist die "Zweite Liga" nach dem Weltcup. Über die Jahre haben sich in Brotterode-Trusetal prominente Namen in die Siegerlisten eingetragen - Severin Freund, Karl Geiger oder der Norweger Marius Lindvik.