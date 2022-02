Die traditionsreiche Inselsbergschanze in Brotterode-Trusetal im Kreis Schmalkalden-Meiningen soll mit einem veränderten Konzept doch noch gerettet werden. Wie Projektsteuerer Christoph Zimmermann MDR THÜRINGEN sagte, gab es am Rande des Continental Cups der Skispringer am Wochenende weitere Gespräche. Das Sportministerium hatte Geld für die Sanierung der Schanze zuletzt abgelehnt.