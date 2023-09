Der Stadtrat von Schmalkalden hat die erste Weiche für einen 16 Hektar großen Solarpark in der Stadt gestellt. So wurde am Montagabend beschlossen, dass ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll. Der Solarpark soll im Sondergebiet "An der Wolfskuppe" im Ortsteil Weidebrunn errichtet werden.