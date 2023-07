Den perfekten Tag am Inselsberg muss man in einem der vielen Bäder ausklingen lassen. Wie wär's mit dem kleinen, aber feinen Freibad in Winterstein? Oder ganz Mutige springen vom Zehn-Meter-Turm im Sportbad von Friedrichroda. Für Schwimmer: Das Becken ist 50 Meter lang. Modern mit Minigolf-Anlage und Riesen-Rutsche ist das Bad in Finsterbergen. Und natürlich haben auch die Spaßbäder Tabbs in Bad Tabarz und das Inselbergbad in Brotterode Außenbecken für den Sommer.