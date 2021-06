Der Vater des auf der Sommerrodelbahn im Inselsberg-Funpark verunglückten Kindes erhebt Vorwürfe gegen den Betreiber der Bahn. Seine sechsjährige Tochter war am Sonntag bei einer Fahrt mit der Mutter aus der Kurve geflogen. Bei dem Unfall erlitt das Mädchen schwere Verletzungen im Gesicht.

Eltern kritisieren die Einweisung als unzureichend

Der Vater des Mädchens sagte MDR THÜRINGEN, es sei unverantwortlich, dass es möglich ist, so schnell zu fahren, dass der Bob aus der Kurve fliegt. Aus diesem Grund fordere er den Betreiber dazu auf, das Fahrtempo technisch zu drosseln. Außerdem beanstandete der Mann, der während des Unfalls nicht selbst vor Ort war, dass es keine richtige Einweisung gegeben habe. Auch die Mutter sagte, sie seien nicht auf die Gefahren hingewiesen worden. Erst im Nachhinein habe der Betreiber erklärt, dass in der Kurve das Gewicht verlagert werden müsse, um eine sichere Fahrt zu haben.

Betreiber weist die Vorwürfe zurück

Der Betreiber der Sommerrodelbahn, Mario Leibitzki, weist die Vorwürfe zurück. Im Gespräch mit MDR THÜRINGEN sagte er, das Tempo werde schon jetzt technisch gedrosselt. Zudem würden jedem Besucher vorab die Regeln erklärt. Zusätzlich gibt es laut Leibitzki Schilder mit Hinweisen für richtiges Verhalten - was auch von den Eltern des Kindes bestätigt wurde. Zudem sei ersichtlich, dass die Rodelbahn eine Sportanlage ist, auf der aktives Handeln erforderlich ist, so Leibitzki. Aus diesem Grund dürften Kinder unter acht Jahren auch nicht alleine fahren. Beim Fahren in Begleitung seien die Erwachsenen dafür verantwortlich, den Bob sicher zu steuern.

Polizei: Keine Hinweise auf technischen Defekt

Die zuständige Polizei gibt an, keinen technischen Defekt an der Bahn oder dem Bob gefunden zu haben. Aus diesem Grund durfte der Betrieb normal weitergeführt werden. Dennoch seien die Ermittlungen zur Unfallursache noch nicht abgeschlossen. Bis zum Mittwoch wurden noch Zeugen vernommen sowie Videomaterial ausgewertet. Auch fahrlässiges Handeln müsse ausgeschlossen werden, so die Polizei.

Verbaute Technik laut Rutschenbauer bedienerfreundlich

Der ehemalige Profi-Rennrodler Hans Rinn aus Ilmenau beurteilt die auf der Sommerrodelbahn verbaute Technik der Firma Wiegand als bedienerfreudlich. Rinn selbst ist Inhaber einer Firma, die Wasserrutschen baut - die Technik der Konkurrenz kennt er nach eigenen Angaben gut. Sie werde seiner Kenntnis nach weltweit verbaut, die Bedienung sei intuitiv. Das Bremsen erfolge automatisch, sobald der Fahrer den Hebel loslässt. Dennoch passieren auch damit Unfälle, wenn Menschen den Hebel in einer Paniksituation nicht loslassen, so der Wasserrutschen-Bauer.

Rodelbahnen werden einmal pro Jahr vom Tüv geprüft

Laut Tüv Thüringen werden Rodelbahnen - wie die auf dem Inselsberg - einmal pro Jahr geprüft. Bei der Wartung werde untersucht, ob es Verformungen, Verschleiß oder andere Schäden durch äußere Einflüsse gibt und ob die Bremsen und Sicherheitseinrichtungen funktionieren.