Meiningens bedeutender Theaterherzog Georg II. würde 2026 seinen 200. Geburtstag feiern.

Seine Lieblingsstücke stehen auf dem Spielplan, inszeniert in einer Mischung aus historischer Aufführungspraxis und KI.

In der kommenden Spielzeit sind u. a. ein neues Festival für junge Regie geplant sowie ein Musical über Georg II.

Das Staatstheater Meiningen feiert in den kommenden zwei Spielzeiten den Theaterherzog Georg II anlässlich seines 200. Geburtstags. Der Regent war als modern denkender, innovativer Theatermacher seiner Zeit voraus. Mit seinem neuartigen Kunstverständnis verschaffte er Meiningen Ende des 19. Jahrhunderts weltweiten Ruhm. In ganz Europa wollten die Menschen seine Stücke sehen, sodass die Meininger ab Ende 1874 auf zahlreiche Gastspielreisen fuhren. Empfangen wurden sie unter anderem in Berlin, Stockholm, Wien, Moskau, London und Odessa. Die Reisezeit dauerte 16 Jahre lang, gespielt wurden insgesamt fast 3.000 Gastspiele.

Perfekte Illusionen im Bühnenbild

Herzog Georg strebte nach möglichst naturgetreuer Wiedergabe von Realität und perfekter Illusion. Zusammengearbeitet hat er dafür mit den Gebrüdern Brücknern, Bühnenmalern aus Coburg, die auch für Richard Wagner tätig waren. Sie erschufen Bühnenbilder, die aus mehreren Ebenen bestanden und eine für die damaligen Sehgewohnheiten frappierende Tiefenwirkung entwickelten. Etwa 270 historische Bühnenteile sind erhalten. Das Meininger Theatermuseum arbeitet die historischen Bühnenbilder auf und stellt sie aus.

Bildrechte: IMAGO / ari

Im Programm: Die Lieblingsstücke des Theaterherzogs

Das Schauspiel eröffnet die Jubiläumsspielzeit am Großen Haus mit "Die Jungfrau von Orleans" von Schiller – die romantische Tragödie war der letzte große Gastspiel-Erfolg der Meininger zur Zeit von Herzog Georg. Schauspielchef Frank Behnke möchte historische Aufführungspraxis auf modernes Regietheater und Künstliche Intelligenz treffen lassen. Beispielsweise die zahlreichen Statisten, die der Herzog in Massenszenen auftreten ließ, digital auf die Bühne holen. Georg II. hatte außerdem eine besondere Vorliebe für den Norweger Henrik Ibsen. Daher steht die "Wildente" auf dem Programm. Inszenieren wird Andreas Kriegenburg, es ist die mittlerweile dritte Produktion für den Regie-Altmeister in Meiningen.

Bildrechte: IMAGO / Ernst Wukits

Neu in Meiningen: Ein Festival für junge Regie

Ein Novum im Schauspielbereich ist außerdem ein Festival für Junge Regie. Es wird innovative Abschlussinszenierungen von Regieabsolventen präsentieren. Mit einem Rahmenprogramm soll auch ein Austausch darüber angeregt werden, was Regieführen heute bedeutet, wie sich das Berufsbild verändert hat und welche Themen und Ästhetiken heutige Regiegenerationen prägen.

Bildrechte: Christina Iberl

Opern-Rarität und ein Musical über Georg II.