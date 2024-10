Ein 50-Jähriger ist in Steinbach-Hallenberg (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) betrunken und unter Drogen mit einem Auto gegen ein Haus gefahren. Wie die Suhler Polizei mitteilte, kam er in einer Kurve von der Straße ab, prallte gegen drei Begrenzungssteine und anschließend gegen ein Mehrfamilienhaus. Der Fahrer wurde bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag leicht verletzt. Zeugen zufolge soll er deutlich zu schnell gefahren sein.