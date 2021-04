Beliebte Fruchtbarkeitssymbole

Die Störche sind beliebt, die Menschen freuen sich über sie. "Sie sind eine Bereicherung für den Ort, eine Attraktion", meint ein Nachbar. Auf dem Supermarkt-Parkplatz erzählt eine Frau, wie die schwarz-weißen Vögel an ihrem Balkon vorbeifliegen - "das ist wunderschön". Auch beim Spaziergang beobachte sie die Störche.

"Sie sind etwas Besonderes", sagt Christiane Guth und hat noch eine ganz persönliche Geschichte zu erzählen: Als sie mit ihrem Mann aus dem Standesamt kam, da hätten die Störche ganz in der Nähe laut geklappert - und schon nach vier Wochen sei sie zu ihrer großen Freude schwanger gewesen.

Strommasten umgerüstet

Dass es heute so viel mehr Störche in Thüringen gibt als früher, dafür hat Klaus Schmidt eine andere Erklärung als große Fruchtbarkeit: die Energiebetriebe haben die Strommasten umgerüstet, das ist mittlerweile auch gesetzlich verankert. Die Isolatoren wurden verlängert. NABU-Storchenexperte Klaus Schmidt. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Wenn die Störche auf dem Mast stehen, können sie mit ihren Flügeln nicht mehr den stromführenden Draht berühren. Stromschlag war früher die häufigste Todesursache, gerade bei Jungvögeln, sagt Schmidt. Von den umgerüsteten Masten profitieren auch andere Vögel wie Milane und Uhus.

Selbstgebaute Nester auch in Bäumen

Weil sich die Vögel so sehr verbreitet haben, bekommt Klaus Schmidt immer wieder Anrufe von Menschen, die gern einen Storch auf ihrem Dach hätten. So einfach aber funktioniert das nicht, sagt er: "Mancher denkt, wenn ein Storchennest gebaut ist, dann kommen auch die Störche. Aber die Störche gehen dahin, wo der Lebensraum stimmt." Wo der stimmte, hat auch der Nabu viele Jahre lang erfolgreich Nisthilfen angebracht.

Mittlerweile aber helfen sich die Vögel immer häufiger selbst, bauen Nester manchmal auch an unpassenden Orten, wo sie wieder umgesiedelt werden müssen, wie beispielsweise auf Mobilfunkmasten. Selbst in Bäumen lassen sie sich nieder, wie beispielsweise in einer Trauerbuche am Alten Friedhof in Berka/Werra. Diese Nester aber hielten meist weniger lange als diejenigen auf Nisthilfen, sagt Klaus Schmidt. Einige Storchennester können auch per Kamera beobachten werden. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Storchen-Kameras erlauben Blick ins Nest

In Thüringen gibt es mit Berka/Werra und Breitungen mittlerweile zwei Storchendörfer. So dürfen sich Orte nennen, in denen es fünf und mehr Nester gibt. Vier Nester gab es im vergangenen Jahr an der Werra in Leimbach, drei in Wilhelmsglücksbrunn bei Creuzburg. Einige Nester können Storchenfreunde auch per Kamera beobachten: beispielsweise in Gerstungen, in Bad Salzungen oder auf der Regelschule in Breitungen.

Aus Vacha gibt es in diesem Jahr keine Bilder aus der Storchen-Kinderstube: die Kamera wurde wegen Bauarbeiten am Storchenturm abgebaut. Weil der Storch aber sehr früh zurückkam und die Turmsanierung dem Zeitplan etwas hinterher hinkte, bleibt dort das Gerüst bis zum Wegzug der Vögel stehen – erst danach wird weitergebaut.

Winterquartier in Südhessen

Und was macht der Klimawandel mit dem Storch? Das kümmere den Vogel wenig, meint der Ornithologe. Allerdings hat sich der Weg ins Winterquartier deutlich verkürzt. Flogen früher die Störche in der Regel bis Südafrika, so bleiben die meisten Thüringer Tiere mittlerweile in Spanien. Einzelne zieht es nach Angaben von Schmidt nach Marokko oder Frankreich - und seit fünf Jahren auch nach Südhessen.