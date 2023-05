Bei dem Automobilzulieferer Automotive Lighting in Brotterode (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) stehen seit Mittwochmorgen die Bänder still. Das hat die Betriebsratsvorsitzende Yvonne Krug MDR THÜRINGEN mitgeteilt. Die IG Metall hatte die Beschäftigten zu einem 24-Stunden-Warnstreik aufgerufen. Demnach sollen noch bis Donnerstagmorgen alle Schichten und Arbeiten im gesamten Werk ruhen.

Im Werk von Automotive Lighting stehen am Mittwoch die Bänder still.

Im Werk von Automotive Lighting stehen am Mittwoch die Bänder still.

Im Werk von Automotive Lighting stehen am Mittwoch die Bänder still. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Laut einem Sprecher der Gewerkschaft IG Metall handelt es sich um einen letzten Warnschuss. Die Aktion am Mittwoch sei die vorerst letzte Chance für den Arbeitgeber, einzulenken und einen unbefristeten Arbeitskampf abzuwenden. Für 10 Uhr ist eine Demo geplant. Am Nachmittag soll weiter verhandelt werden.

Auch in der jüngsten Tarifrunde am 24. Mai haben sich die Verhandlungspartner laut IG Metall nicht angenähert. Der Arbeitgeber sei von seiner Position nicht abgerückt, das Werk in Brotterode Ende März 2024 komplett zu schließen. Das Unternehmen argumentiert, dass der Standort nicht mehr wettbewerbsfähig sei. Rund 900 Stellen stehen auf dem Spiel. Automotive Lighting hat seinen Hauptsitz in Reutlingen und gehört zur Marelli-Gruppe.