Rund 70 Mitarbeiter des Getränkeherstellers Thüringer Waldquell in Schmalkalden haben sich nach Gewerkschaftsangaben am Dienstag an einem Warnstreik für höhere Löhne und Gehälter beteiligt. Seit dem Mittag habe die Produktion komplett stillgestanden, sagte Jens Löbel von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).

195 Euro weniger, zwei Stunden mehr

Mit der vierstündigen Arbeitsniederlegung wollen die Beschäftigten ihrer Forderung nach Angleichung der Entgelte an die im hessischen Mutterunternehmen in Bad Vilbel Nachdruck verleihen. Es ist laut NGG der erste Warnstreik bei Thüringer Waldquell. Löbel sagte, seit Jahren kämpfe die Belegschaft dafür, dass die Löhne angeglichen werden. 34 Jahre nach der Wende verdienten die Beschäftigten in Schmalkalden immer noch weniger als ihre Kollegen in Hessen. Ein Facharbeiter im thüringischen Schmalkalden bekomme derzeit 195 Euro monatlich weniger als sein hessischer Kollege und arbeite dazu noch zwei Stunden in der Woche länger. Auch die Inflationsprämie falle um 1.000 Euro niedriger aus. Gleichzeitig fahre Thüringer Waldquell mit seiner Erfolgsmarke Vita Cola Absatzrekorde ein.

Management gesprächsbereit

Eine Waldquell-Sprecherin sagte am Dienstag, das Unternehmen wolle den Beschäftigten am Standort in Schmalkalden mehr zahlen. Eine Lohnsteigerung sei angebracht, über die Höhe müsse aber weiter verhandelt werden. Das Unternehmen müsse in allen Bereichen mit gestiegenen Kosten umgehen, so die Sprecherin. Die Lebensmittelbranche sei stärker von der Energiekrise und ihren Folgen betroffen als andere Branchen.

Trotz Inflation höherer Absatz in 2022