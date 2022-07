Strompreise Thüringer CDU schlägt Energie-Hilfsfonds vor

In einem CDU-Papier heißt es, das Land erwarte zusätzliche Steuereinnahmen von rund 400 Millionen Euro. Das Geld solle für einen Energie-Sicherungsfonds genutzt werden. Fraktionschef Voigt sagte, der Staat verdiene an den hohen Energiepreisen über Steuern mit und müsse das an die Menschen weitergeben.