Unterbrechung Feuer und Unwetter: Stromausfälle in mehreren Thüringer Städten

In mehreren Thüringer Städten ist am Wochenende und der Nacht zu Montag der Strom aus verschiedenen Gründen ausgefallen. In Sondershausen war ein Unwetter die Ursache, in Jena ein hitzebedingter Kurzschluss, der einen größeren Brand ausgelöst hatte. In Meiningen wurde ein Theater-Stück unterbrochen.