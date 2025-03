Eigentümer, die zeitig eine Zusage gegeben haben, erhielten laut TransnetBW einen Sonderzuschlag auf den Verkehrswert in Höhe von 75 Prozent. Man bedauere den Konflikt mit der Gemeinde Schwallungen und habe eine einvernehmliche Lösung angestrebt, so der Trassenbauer.

Der Gemeinderat in Schwallungen hatte in der vergangenen Woche beschlossen, sich dem Trassenbau zu verweigern. Laut Bürgermeister Jan Heineck (pl) hat die TransnetBW einen fünfstelligen Betrag als Entschädigung geboten. Auch wenn der Bau von Südlink dadurch nicht verhindert werden könne, wolle man ein politisches Zeichen setzen, so Heineck.