Zumindest an dieser Stelle kann das Unternehmen die Sorgen entkräften. TransnetBW-Sprecher Alexander Schilling rechnet in Bettenhausen bei einer Informationsveranstaltung für Grundstückseigentümer vor: Pro Meter entstünden bei zwei mal zwei Kabeln zwei mal 64 Watt Abwärme, wenn alle Kabel voll ausgelastet sind. Insgesamt werden vier Gigawatt Leistung transportiert. Das entspricht mehreren Großkraftwerken – nur soll der Südlink überwiegend Windstrom von der Küste nach Süden transportieren, wo Kern- und Kohlekraftwerke allmählich vom Netz gehen. 64 Watt, das ist die Leistung einer mittelgroßen Glühbirne herkömmlicher Bauart. Zweimal getrennt gerechnet wird es, weil es zwischen den beiden Gräben ausreichend Abstand gebe.

Und weil die Leitung in anderthalb Metern Tiefe eingegraben ist, sei an der Oberfläche im Höchstfall eine Erwärmung von ein bis zwei Grad Celsius denkbar – je nach Bodenbeschaffenheit. Über die gesamte Länge der Leitung – immerhin 740 Kilometer – gehen so bis zu 100 Millionen Watt verloren. Grob gerechnet sind das 2,5 Prozent der Gesamtleistung. Um diese Erkenntnisse weiter zu unterfüttern, laufen derzeit Feldversuche mit unterschiedlichen Leitungen in Baden-Württemberg.