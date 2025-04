Bis zum Herbst soll im Ortsteil Solz der Boden auf einer Länge von 430 Metern mehrere Meter tief horizontal unterbohrt und Leerrohre verlegt werden. Dabei wird ein Naturschutzgebiet am Fluss Steinbach unterquert, das laut TransnetBW durch das Verfahren geschont werden soll. Durch die Leerrohre sollen später die Südlink-Kabel gezogen werden. In den vergangenen Monaten wurden das Gelände vermessen und die Baustelle am Feld eingerichtet.