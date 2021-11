Nach einem Lkw-Unfall ist die A71 zwischen Suhl und Meiningen am Montag stundenlang gesperrt gewesen. Der 53-jährige Fahrer war in den Straßengraben geraten und schließlich mit dem Lastwagen auf die linke Seite gekippt, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Die Bergungsarbeiten auf der A71 zwischen Suhl und Meiningen dauerten mehrere Stunden. Bildrechte: MDR/News5