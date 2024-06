Auch Tapeten müssen runter und manchmal sogar der Putz. "Wenn eine Leiche auch nur ein bis zwei Wochen in einer Wohnung gelegen hat, kann man in der gesamten Wohnung so gut wie nichts mehr wiederverwenden. Der Leichengeruch zieht in jede Ritze", sagt Lotze.

Denn, so sagt sie, es geht ja nicht nur um eine oberflächliche Reinigung. Viren, Bakterien, Schimmel und Pilze – all das vermischt sich an den Tatorten. "Und was viele auch nicht überlegen, dass das alles dann auch in der Luft ist, also auch in Tapeten und in Möbeln und dem Fußboden. Deswegen ist das so wichtig, alles wirklich komplett zu desinfizieren."