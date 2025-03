Das ist eindeutig die Thüringer Bratwurst! Ich finde, eine Bratwurst ist ehrlich und wunderbar. Wobei es wirklich darauf ankommt, wo man sie isst. Und ich finde, sie muss wirklich frisch sein - sie muss frisch auf den Grill kommen und darf nicht warmgehalten sein. Eine zweite Thüringer Spezialität ist für mich das Staatstheater Meiningen. Es verkörpert die Hochkultur, ein wichtiger Teil Thüringens. Provinzialität und Größenwahn ist vielleicht auch typisch für dieses Bundesland. Hinter den grünen Bergen geschehen Dinge, die weit ausstrahlen. Aus dieser kleinen Welt kann Großes entstehen. Goethe kam ja extra deshalb hierher, wie es in der Thüringen-Hymne von Rainald Grebe heißt.

An diesen Titel "Thüringer Spezialitäten" knüpfen sich sehr viele Erwartungen - ich kann versprechen, dass wir Thüringen nicht verunglimpfen! Es gibt ein ganz starkes Bedürfnis nach Identifikation und nach Heimatverbundenheit auf eine ganz positive Weise, vielleicht auch als Antwort auf die Globalisierung.

Wenn man durch Thüringen fährt, sieht man über ganz vielen Geschäften die Aufschrift "Thüringer Spezialitäten" - das kann über Fleischereien sein, über Restaurants oder auch über geschlossenen Läden, wo nur noch ein Schild daran erinnert, dass es mal "Thüringer Spezialitäten" gab. Und da dachte ich, das ist doch ein wunderbarer Titel! Wir nehmen eine Fleischerei als Spielort für unseren Abend - dort passieren ganz, ganz viele Geschichten: wunderbare, schöne kleine menschliche Geschichten, die natürlich was mit Thüringen zu tun haben.

Es gibt den Schlachter, seinen Sohn, einen Azubi und eine 90-jährige Oma, die im Hintergrund die Geschäfte führt und natürlich die Fleischfachverkäuferinnen. Wir erleben den Alltag in einer Schlachterei. Eine Krise droht - die Schlachterei könnte schließen. Im zweiten Teil löst sich das auf, und es wird gefeiert.

Wir haben eine ganze Menge Lieder gefunden, die sich mit Thüringen auseinandersetzen. Es wird eine wilde Mischung aus Volkslied, Schlager, internationalem Pop, Rap - alles ein bisschen mit Augenzwinkern. Als ich hier ans Meininger Theater gekommen bin, hat mir ein Kollege die Alternative Thüringen-Hymne von Rainald Grebe zugeschickt. Ich kannte sie nicht und musste unglaublich lachen. Da heißt es ja zum Beispiel in einer Textzeile: "Warum reduziert man unsere Größe auf Würste und Klöße?" Und das ist praktisch der Kern des Abends. Der Song muss auftauchen!

Es ist unglaublich, was man auf YouTube oder auch im Netz alles für Lieder findet. Am Ende hatte ich etwa 150 mögliche Songs. Wir machen aber kein Musical, wir machen eine interpretierte Liederfolge oder vielleicht trifft auch der Begriff Revue das Ganze am besten. Unser Ausstattungsleiter Christian Rinke hat dafür den idealen Raum geschaffen. Die Zuschauer blicken hinter die Kulissen einer Metzgerei.