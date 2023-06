Der Heiratsantrag sei dann kurz vor Anmeldeschluss gekommen, erzählt Marie Dietz: "Ich stand in der Tür und sagte zu ihm: Du, die Frist endet bald". Und da kam dann der Antrag. Ein Moment, der sich im wahrsten Sinne des Wortes "zwischen Tür und Angel" abgespielt hatte und gerade wegen dieser Spontaneität für Marie Dietz auf seine eigene Art und Weise romantisch war.

Kennengelernt hatten sich Marie Dietz und Marcel Ullrich vor etwa vier Jahren in der Physiotherapie-Praxis von Marie Dietz. Marcel Ullrich hatte vom Hausarzt wegen Rückenschmerzen sechs Sitzungen verschrieben bekommen: "Und weil mir das so gut getan hat, bin ich länger geblieben", erzählt der 37-Jährige mit einem Lächeln im Gesicht. Als Privatpatient dann.

Um eins und eins zusammenzurechnen, brauchte Marie Dietz allerdings noch einen kleinen Anstubser von ihrer Mutter: "Sie hat mich irgendwann gefragt: Wer ist denn dieser Patient, der am Freitag immer als letztes noch eine Sitzung hat? Der ist doch eigentlich längst gesund." So kam der Gedanke: Vielleicht will er ja mal einen Kaffee trinken gehen?