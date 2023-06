Schmalkalden wird am Wochenende vom 9. bis 11. Juni zum Mittelpunkt Thüringens. Dann wird in der Südthüringer Stadt der Thüringentag 2023 gefeiert. Das letzte Mal fiel das alle zwei Jahre statffindenden Fest aus. Zu den Höhepunkten des Wochenendes gehören Auftritte der Schlagerstars Ben Zucker am Donnerstag sowie Andrea Berg am Freitag. Spielen werden auch die Singer- und Songwriterin Lotte am Sonnabend und - als eines ihrer letzten offiziellen Konzerte - die britische Progressiv-Rock-Gruppe Lees‘ Barclay James Harvest am Sonntag.