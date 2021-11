Unter einem Vorwand haben Mitstreiterinnen Schwester Helga Schöller in das Nachbarschaftszentrum in der Goethestraße gebeten. Als sie eintritt, das Fernsehteam sieht und die vorbereitete Bühne mit der Aufschrift "Thüringer des Monats", da staunt sie nicht schlecht und die anderen freuen sich: Überraschung gelungen! Und als Sina Reeder vom MDR THÜRINGEN JOURNAL ihre Verdienste aufzählt und zur Auszeichnung gratuliert, da fällt Schwester Helga erst einmal nicht viel ein. Sprachlos sei sie, sagt die 82-jährige und lacht: "Und das heißt allerhand, weil ich so schnell nicht sprachlos bin." Sich ehrenamtlich zu engagieren, das gebiete die christliche Nächstenliebe, sagt sie später im Interview. "Einander helfen und Gutes tun, wo es eine Möglichkeit gibt, gegen alle Widerstände, das war für mich in meinem Leben immer wichtig."

Antennen und Verhandlungsgeschick

Plötzlich im Fernsehen: Als Helga Schöller das Nachbarschaftszentrum in Eisenach betritt, staunt sie nicht schlecht. Bildrechte: MDR/David Dienemann

Mit ihr freuen sich Weggefährtinnen rund um die Freiwilligenagentur. Was Schwester Helga auszeichnet? "Sie kann wundervoll mit Menschen umgehen," sagte Heike Apel-Spengler, die die Freiwilligenagentur mittlerweile leitet. Sie lobt das Verhandlungsgeschick der Diakonisse und hebt "gewisse Antennen" hervor: "Sie merkt, wenn es Menschen nicht gut geht und wenn sie helfen muss." Sie habe die Auszeichnung verdient, sagen auch die anderen. Gekommen ist auch die Oberin des Diakonissen-Mutterhaus, Annegret Bachmann. Sie beschreibt Helga Schöller als offenen Menschen, der gern auf andere zugehe und helfe, ohne zu bevormunden. Erika Hermanns, ihre Nachfolgerin als Seniorenbeauftragte, meint: "Es müsste noch ganz viele solche Menschen geben wie unsere Helga."

Aus Schwaben nach Eisenach

Im Jahr 1994 war Helga Schöller aus ihrer schwäbischen Heimat nach Eisenach gekommen, wurde zur Oberin des Diakonissen-Mutterhauses gewählt. Ihr trauten die Schwestern zu, die Einrichtung durch die Nachwendejahre zu führen, neue Strukturen zu schaffen. Sie kannten sie schon aus den 1980-er Jahren. Da war Helga Schöller für die Diakonische Werk in Stuttgart in der Thüringer Partnerkirche unterwegs und wohnte währenddessen im Mutterhaus in Eisenach. Schnell ist sie heimisch geworden, hat Geld "zusammengebettelt" für notwendige Arbeiten am Mutterhaus und in der Kapelle und ein dichtes Netzwerk geschaffen.

In Tracht und Uniform

Sprachlos und überglücklich: Die Auszeichnung ist eine große Überraschung für die 82-Jährige. Bildrechte: MDR/David Dienemann

Von Gerhard Hasse, dem damaligen Seniorenbeauftragten, hat sich Schwester Helga auch fürs Ehrenamt in die Pflicht nehmen lassen und schließlich 2002 seinen Job übernommen. Da gab es auch schwierige Aufgaben, erinnert sie sich, wenn ältere Menschen um Hilfe baten bei Problemen in der Familie. Dahin fuhr sie häufiger im Polizeiauto, gemeinsam mit ihrer späteren Nachfolgerin Erika Hermanns, die damals für die Polizei im Seniorenbeirat saß. Eine Schwester in Diakonissentracht und eine Polizistin in Uniform – da hätten die Leute schon geschaut, berichtet sie schmunzelnd.

Einkaufsdienst und Nachhilfe

Eine Freiwilligenagentur hat sie in Eisenach gegründet und freut sich über das "unendlich wichtige" landesweite Netzwerk, das entstanden ist. "Da läuft viel Positives, viel mehr, als man denkt." Gerade in Corona-Zeiten hat sich die Freiwilligenagentur bewährt, berichtet Heike Apel-Spengler, mit Aktivitäten vom Einkaufsdienst bis zur Nachhilfe. Dass ehrenamtliches Engagement schon früh gelernt werden kann, ist der Hintergrund des Schülerfreiwilligentags. Helga Schöller berichtet, dass ihr Teilnehmer noch nach Jahren von ihren Erfahrungen an diesen Tagen erzählt haben. So etwas präge, sagt sie.

Schöllers Mitschtreiterinnen spenden Beifall und finden: "Es müsste noch ganz viele solche Menschen geben wie unsere Helga." Bildrechte: MDR/David Dienemann

Engagiert hat sich die Diakonisse auch in der Kommunalpolitik beim Bündnis "Bürger für Eisenach". Wenn die Schwester in Tracht Flyer verteilt hat, dann, so berichtet eine Mitstreiterin, sei der Ton am Infostand gleich ein anderer gewesen – da habe keiner das Faltblatt zurückgewiesen. Andere erinnern sich mit viel Freude an Reisen, die Schwester Helga organisiert hat, ob nach Rom oder nach Brasilien.

Das Werk blüht

Bis heute lässt sich Schwester Helga Schöller gern ehrenamtlich einspannen. Im Mutterhaus kümmert sie sich um die älteren Schwestern. Die älteste wird im kommenden Frühjahr102 Jahre alt. Sie schaut nach dem Rechten, spricht mit ihren, hält ein Abendgebet – "dass sie sich nicht verlassen vorkommen". Ihr Werk in Eisenach weiß sie in guten Händen, sowohl das berufliche im Mutterhaus als auch das ehrenamtliche rund um die Freiwilligenagentur. "Es blüht weiter", freut sich Schwester Helga, das mache sie "ganz glücklich und zufrieden".

Helga Schöller aus Eisenach ist Thüringerin des Monats November. Herzlichen Glückwunsch! Bildrechte: MDR/David Dienemann