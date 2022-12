Die Energiekrise trifft die Thüringer Tierheime hart. Laut Kevin Schmidt, Vorsitzender des Landestierschutzverbands Thüringen, geht es um nichts weniger als ihre Existenz. "Wenn nicht bald Hilfe kommt, steht der karitative Tierschutz vor dem Aus". Neben Strom und Gas ist auch das Futter teurer geworden.

Zudem fallen die Tierarztkosten seit dem Herbst deutlich höher aus. Gleichzeitig haben die Tierheime kaum Möglichkeiten, die gestiegenen Kosten zu kompensieren, so Schmidt. Weder beim Personal gebe es Einsparpotenzial, noch könnten Preise angehoben werden.

In der Tierauffangstation in Meiningen hat sich die Stromrechnung beispielsweise um 30 Prozent erhöht - für Wärmelampen, Waschmaschinen und beheizte Katzenhäuser. "Wir können die Tiere ja nicht frieren lassen im Winter", sagt Saskia Specht, ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Meininger Tierauffangstation.

Viele Tierheime haben kaum Möglichkeiten, die gestiegenen Kosten zu kompensieren. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Der Tierschutzverein Südthüringen berichtet von einer etwa drei- bis vierfach teureren Gasrechnung im Vergleich zu den Vorjahren. Im Tierheim in Nordhausen werden aus dem gleichen Grund nur noch die Räume beheizt, die von Tieren bewohnt werden.

Zudem wurde in eine neue Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für das Katzenhaus investiert, um weitere Kosten einzusparen. Dennoch sei vollkommen unklar, wie die Rechnungen auf lange Sicht bezahlt werden sollen.In Schmölln im Tierheim denkt man jetzt darüber nach, eine höhere Fundtierkostenpauschale mit den Gemeinden zu verhandeln.

Normalerweise ist die Weihnachtszeit eine gute Zeit für die Tierheime, weil Menschen mehr spenden. Aber in diesem Jahr ist die Situation anders. Unter anderem die Tierheime in Nordhausen, Jena und Schmölln berichten von einem spürbaren Rückgang der Spenden. "Es liegt nicht an der Bereitschaft, sondern den finanziellen Spielräumen", sagt Simone Gräser, stellvertretende Vorsitzende des Tierschutzvereins Gera und Umgebung. Der Verein geht davon aus, dass bei ihm das Geld nur noch drei Monate reichen wird.

Das Tierheim in Ilmenau ist froh, dass zumindest noch für Tier-Notfälle oder spezielle Projekte relativ gut Spendengeld zusammenkommt. Für eine Bilanz zur diesjährigen Weihnachtssaison sei es jedoch noch zu früh, heißt es aus dem Tierheim in Ilmenau.

Der Tierschutzverein Südthüringen beschreibt seine Spendeneingänge als saisontypisch. Wobei er daraufhin weist, dass der Verein viel Energie in seine Öffentlichkeitsarbeit steckt.

Die Schäferhunde Bärli und Pedro warten seit zwei Jahren auf ein neues Zuhause. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Mehrere Tierschutzvereine machen zudem die Erfahrung, dass es schwieriger geworden ist, Tiere zu vermitteln. Viele der diesjährigen Katzenkinder, egal ob aus dem Frühjahr oder Herbst, säßen noch immer in den Pflegestellen, hieß es etwa aus dem Tierheim in Jena. Und das, obwohl die meisten zahm, geimpft und topfit seien. "Momentan gibt es keine einzige Nachfrage", so die Vereinsvorsitzende Annett Stückrad.

Ähnliches erlebt auch die Meininger Tierauffangstation. Offenbar überlegten sich Menschen derzeit zweimal, ob sie sich ein Haustier noch leisten können. Die ruhigen Schäferhund-Mischlinge Bärli und Pedro, die von den Behörden aus einer nicht artgerechten Haltung entnommen wurden, sind mittlerweile seit über zwei Jahre in der Tierauffangstation. "Dass die beiden immer noch kein Zuhause gefunden haben, überrascht mich", sagt Mitarbeiterin Saskia Specht.

Saskia Specht und Hund Pedro in der Tierauffangstation in Meiningen. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler